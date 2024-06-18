Депутаты отклонили протест прокуратуры на положение, разрешающее частные крематории

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы отклонила протест прокуратуры, оспаривающей поправки в муниципальном положении о похоронном деле. Документ разрешает деятельность частных кремационных блоков. По мнению надзорного органа, это идет в разрез с федеральным законодательством.

С точки зрения мэрии, понятия «крематорий» и «кремационный блок» не тождественны. Крематорий может проводить церемонии прощания и организовывать колумбарии, тогда как кремационный блок только оказывает ритуальную услугу по сжиганию тела умершего и выдает прах родственникам. А поскольку речь идет об оказании услуги, а не полноценном обряде погребения, то деятельность по кремации регулируется федеральным законом «О защите конкуренции», то есть, может осуществляться юридическими лицами любых форм собственности. Такие аргументы привел на заседании начальник управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин.

Прокурор города Светлана Кузнецова заявила, что мэрия трактует формулировки федеральных законов в своих интересах и открывает дорогу для создания частных крематориев. По ее словам, кремационный блок – это подвид крематория, а такие объекты должны находиться на землях специального назначения, где проводится погребение умерших. Места захоронений никак не могут находиться в частной собственности.

Позицию прокуратуры горячо поддержал депутат Виктор Сомиков, который с прошлого года добивается запрета строительства частного крематория рядом с кладбищем на Химмаше.

«Давайте продолжим гипотетически последствия нового положения думы. Появляются мобильные крематории. Им не нужно разрешение на строительство, потому что нет фундамента. Мобильный крематорий можно привезти в любой двор, там сжигают тело за 20 минут. Никаких экологических нарушений. Мы к этому хотим прийти? Надо быть очень осторожными в этом вопросе», – указал Сомиков.

«Мы не будем в проекте решения комиссии отражать принцип душегуба, который предлагает товарищ Сомиков. Это что-то новое даже для нацистской Германии, там во дворах людей не сжигали. Удивляюсь вашей фантазии», – упрекнул коллегу председатель комиссии Александр Колесников. Другие депутаты напомнили, что дума приняла положение о похоронном деле 23 апреля.Поскольку мэрия и прокуратура приводят равнозначные юридические аргументы, пусть в ситуации разбирается суд. Виктор Сомиков сообщил, что административный иск к Екатеринбургской думе уже подан и будет рассмотрен в Свердловском областном суде 8 июля.

По итогам голосования 14 членов комиссии по горхозу выступили за то, чтобы отклонить протест прокуратуры, 1 был против. Вопрос будет вынесен на пленарное заседание городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube