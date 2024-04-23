В Екатеринбурге разрешили открывать частные крематории

Екатеринбургская дума разрешила использование в городе частных кремационных блоков. Такой пункт прописан в новой редакции положения о похоронном деле. Документ был утвержден сегодня на заседании ЕГД большинством голосов, несмотря на возражения прокуратуры.

Как пояснил начальник МКУ «Служба городских кладбищ» Константин Калашников, в положении вводится новый термин «кремационный блок». Такие объекты могут находиться в государственной, муниципальной, а также в частной собственности. В них разрешается сжигать тела умерших и хранить прах до выдачи родственникам, но запрещено проводить церемонии прощания и организовывать колумбарии. Поскольку кремационные блоки не оказывают услуги по захоронению, они не являются крематориями, подчеркнул чиновник. Согласно федеральному законодательству, обряд погребения можно проводить только на государственных и муниципальных землях.

С таким объяснением не согласился депутат Виктор Сомиков, который в прошлом году добивался запрета строительства частного крематория на Химмаше. Он заявил, что документ, напротив, впускает частный бизнес в похоронное дело. Депутата поддержал заместитель прокурора Екатеринбурга Артем Варданян. «Тут идет какая-то подмена понятий со стороны администрации города. Видоизменение термина «крематорий» в «кремационный блок» происходит для того, чтобы законопроект прошел. И чтобы в последующем кремационные блоки ушли в частные руки. У нас стоит один не введенный [в эксплуатацию крематорий], скорее всего, для него все это и делается», – заявил представитель надзорного органа и предложил убрать из документа слово «частный».

Александр Колесников на это указал, что комиссия по городскому хозяйству, где первоначально был одобрен проект положения, проделала «титаническую работу», и документ полностью соответствует всем требованиям федерального закона. «Видимо, прокуратура не совсем разобралась в вопросе. Сомиков говорил про частный случай на Химмаше, где речь шла о несоблюдении санитарных правил по удаленности [крематория]. А мы здесь принимаем положение для всех», – отметил депутат.

Колесникова внезапно поддержал его заклятый оппонент Константин Киселев. «Мне непонятны претензии прокуратуры. Во-первых, мы принимаем не законопроект, а правовой акт. Все замечания юридического управления были учтены, и после этого положение действительно стало лучше. Во-вторых, наше законодательство отстает от мировых тенденций. Посмотрите, частые кладбища, частные крематории есть везде в мире. И это появится у нас, рано или поздно. Потому что это бизнес, а бизнес не может быть только государственным, он может быть только конкурентным. Наш документ следует мировым тенденциям», – выступил Киселев.

В итоге за новое положение о похоронном деле проголосовали 27 депутатов, двое были против, еще двое воздержались. Ранее в этом документе закрепили правила посещения городских кладбищ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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