В Екатеринбурге обновили правила посещения кладбищ

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы утвердила правки в положении о содержании кладбищ. Действующий документ не менялся на протяжении 13 лет и устарел, сообщил начальник МКУ «Служба городских кладбищ» Константин Калашников.

В новой редакции установлены правила поведения для посетителей некрополя. На кладбищах запрещается выгуливать собак, ловить птиц и пасти домашних животных. В местах захоронений нельзя разводить костры, добывать песок и глину, раскапывать грунт и оставлять мусор. Осквернение могил и надгробий влечет уголовную ответственность.

Документ таже устанавливает время работы кладбищ для посещений: с мая по сентябрь ежедневно с 08:30 до 19:00, с октября по апрель – с 08:30 до 17:00. Посетители обязаны соблюдать общественный порядок.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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