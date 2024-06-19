Депутаты придумали новую награду: знак «Гордость Екатеринбурга»

Екатеринбургские депутаты предложили создать новый почетный знак – «Гордость Екатеринбурга». Награда предназначается для отличившихся в своей профессии горожан и будет учитываться при присвоении звания «ветеран труда».

«Запрос на создание почетного знака поступил от педагогического сообщества. Но мы решили не ограничиваться категорией учителей. Екатеринбург славен представителями разных профессий, которые вкладываются в развитие города и своим ежедневным трудом выполняют важные социальные функции в обществе. Почетный знак должен стать поощрением и мотивацией», – выступила с инициативой председатель гордумы Анна Гурарий.

Депутаты также предложили расширить перечень городских наград. Теперь наряду с благодарственными письмами и почетной грамотой Екатеринбургской думы будут вручаться дипломы ЕГД. Помимо этого, предлагается расширить категорию получателей знака «За заслуги в ветеранском движении Екатеринбурга» – на эту награду смогут претендовать горожане, проработавшие более 20 лет в своей отрасли. Выдвигать кандидатов для награждения имеют право профессиональные сообщества. Окончательное решение о введении почетного знака «Гордость Екатеринбурга» будет принимать Екатеринбургская дума.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube