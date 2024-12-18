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Среда, 18 декабря 2024, 19:22 мск

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«Это бардак и скандал». Депутаты отказались рассматривать кандидатов на звание «Гордость Екатеринбурга»

Комиссии Екатеринбургской думы массово отказываются рассматривать кандидатуры на награждение почетным знаком «Гордость Екатеринбурга». Награда была учреждена летом 2024 года по инициативе спикера Анны Гурарий. Но теперь депутаты недовольны: «Критерии выбора кандидатов совсем непонятны, какой-то бардак».

Напомним, вчера вопрос о награждении отклонила комиссия по городскому хозяйству. Сегодня акцию неповиновения поддержали комиссии по местному самоуправлению и образованию. Членов первой из них возмутило выдвижение на «Гордость Екатеринбурга» областного депутата Евгения Зяблицева – за деятельность его фонда в городе.

«Мы договаривались награждать людей за трудовую деятельность, проработавших не менее 20 лет. А что, депутат – это профессия?» – удивился Сергей Павленко, услышав имя кандидата.

«Я не против Евгения Геннадьевича. Но «Зяблицев-Фонд» – это электоральная структура с социальными функциями. И находится он в Октябрьском районе, потому что Женя от него избирается. Если мы сейчас начнем награждать политиков, то завтра все заксобрание встанет. Потому что там тоже все заслуженные, все что-то спонсируют и поддерживают граждан. Есть люди, которыми действительно можно гордиться: педагоги, спортсмены. А вот гордиться политиком у меня как-то язык не поворачивается», – продолжил Константин Киселев.

Виктор Сомиков добавил, что надеялся увидеть в списке кандидатов «людей труда», а не депутатов.

За номинирование Зяблицева вступились Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко и Михаил Матвеев. «Давайте сейчас примем решение, а положение о награде доработаем потом. Вот вчера комиссия отклонила вопрос, а там в списке был человек, который проработал 60 лет в сфере транспорта», – уговаривал коллег первый вице-спикер. Но эта просьба только подлила масла в огонь дискуссии.

«Я бы проголосовал за этого человека, но сейчас мы обсуждаем несоответствие кандидатуры Зяблицева. Давайте еще своих знакомых начнем вытаскивать на эту награду», – возмутился Сергей Павленко. В итоге комиссия исключила пункт с номинацией на звание «Гордость Екатеринбурга» из повестки, оставив только награждение грамотами и благодарственными письмами от Екатеринбургской думы.

Часом позже аналогичный вопрос рассмотрела комиссия по образованию. Претензии к списку кандидатов возникли у Дениса Хаванцева. Он заявил, что ходатайства подготовлены настолько небрежно, что в одном из них (номинация спортсмена Петра Яна от Академии РМК) пропущена фамилия кандидата. Другие заявки были поданы позднее 30 ноября, что не соответствует положению о награде.

Михаил Матвеев попытался объяснить ситуацию: «Это новая награда, положение мы утвердили летом. Когда Анна Дмитриевна [Гурарий] увидела, что год близится к завершению, а предложений на награду нет, то в ручном режиме стали высказываться эти пожелания. Да, сроки заявок были нарушены. Но другие ходатайства были поданы вовремя. Зачем всех под одну гребенку?»

Хаванцев заявил, что тогда не нужно спешить и перенести награждение на 2025 год. С ним согласился Сергей Козлов: «Это бардак. Я вообще не понимаю, по каким критериям отбирались кандидаты. В списках такой разброс имен. Почему комиссии не могут сами обсудить кандидатуры, а их просто ставят перед фактом? Негоже вручать награду с таким скандалом». Посовещавшись, члены комиссии по образованию также заблокировали вопрос.

Таким образом, на последнем заседании Екатеринбургской думы в 2024 году не будет рассматриваться вопрос о присвоении звания «Гордость Екатеринбурга».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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