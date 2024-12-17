Депутаты притормозили награждение знаком «Гордость Екатеринбурга»

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы сегодня отказалась рассматривать вопрос о выдвижении кандидатов на почетный знак «Гордость Екатеринбурга». Как отметил председатель комиссии Александр Колесников, само положение о награде требует доработки, поэтому номинирование следует отложить.

Почетный знак «Гордость Екатеринбурга» был учрежден в июне 2024 года по инициативе спикера думы Анны Гурарий. Награда предназначается для отличившихся в своей профессии горожан, которые имеют трудовой стаж не менее 20 лет. Согласно положению, почетный знак вручается каждое полугодие не более 8 лицам. Кандидатов на награду предлагают руководители предприятий и организаций. Список номинаций сначала поступает к председателю Екатеринбургской думы, а затем передается в постоянные комиссии в соответствии с их компетенциями. Например, заслуженных педагогов на «Гордость Екатеринбурга» выдвигает комиссия по образованию, строителей – комиссия по горхозу, и так далее. При необходимости вопрос о награждении может рассматриваться на совместных заседаниях комиссий. Окончательное решение принимает Екатеринбургская дума.

Именно такой порядок рассмотрения кандидатов не понравился депутатам комиссии по горхозу. «Мы сами в положении поставили себе жесткие ограничения, выбор кандидатов только через комиссии. Если порядок нарушен, то документы заявителя не рассматриваются. Я считаю, что знак «Гордость Екатеринбурга» очень близок к званию «Почетный гражданин». Поэтому первые восемь человек, получившие эту награду, должны иметь звучащие имена. Нельзя с первой же номинации девальвировать почетный знак», – заявил Владимир Крицкий.

Первый сбор заявок от претендентов на «Гордость Екатеринбурга» состоялся в ноябре. На этой неделе все постоянные комиссии должны рассмотреть список кандидатов. Однако пока это сделала только комиссия по безопасности жизнедеятельности населения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube