Начался суд над обвиняемой в госизмене бывшей жительницей Екатеринбурга (ФОТО)

Сегодня в Свердловском областном суде стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшей жительницы Екатеринбурга Ксении Карелиной. Ее обвиняют в государственной измене. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Карелину уже доставили в суд. Говорить с журналистами она не захотела.

Напомним, Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство – России и США – и постоянно проживающую в Лос-Анджелесе, задержали в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Ей предъявили обвинение по ст.275 УК РФ «Государственная измена». Суд заключил ее под стражу до 5 ииюля.

По данным ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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