Обвиняемая в госизмене гражданка США и России признала свою вину

Бывшая жительница Екатеринбурга, гражданка РФ и США Ксения Карелина, арестованная по обвинению в госизмене, признала свою вину.

Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Карелиной Михаила Мушаилова.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили, что сегодня было закончено судебное следствие. В процессе объявлен перерыв до 8 августа. Завтра в 11:00 разбирательство продолжится, суд приступит к прениям сторон. Заседание будет закрытым для СМИ.

Как уже писал «Новый День», Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство – России и США – и постоянно проживающую в Лос-Анджелесе, задержали в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Ей предъявили обвинение по ст.275 УК РФ «Государственная измена». Суд заключил ее под стражу.

По данным ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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