Суд отказал в смягчении наказания женщине, травившей своих детей крысиным ядом

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал осужденной за убийство своих детей Елене Кордюковой в замене вида наказания. В 2017 году жительница поселка Малышева была приговорена к 18,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отбыв треть срока, она попросила перевести ее в колонию-поселение.

Против удовлетворения ходатайства Кордюковой возражал прокурор. «Несмотря на положительное поведение осужденной, изменение вида исправительного учреждения будет противоречить целям наказания: восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений. Вину в совершенных преступлениях осужденная не признала», – пояснили позицию гособвинителя в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как ранее установил суд, Елена Кордюкова на протяжении нескольких лет давала своим детям препарат, содержащим крысиный яд. Двое детей скончались, третьего мальчика удалось спасти после того, как врачи выявили в организме 8-летнего ребенка высокую концентрацию антикоагулянта «варфарин». Во время опроса в прокуратуре женщина призналась, что поила своего больного ребенка ядом, так как «устала лечить». После эксгумации тел троих детей, которых осужденная похоронила в течение 12 лет, эксперты установили, что двое детей умерли от отравления.

Муж и друзья Елены отказывались верить обвинениям. С их слов, осужденная давала детям терапевтические дозы, не желая навредить. Судебная психиатрическая экспертиза во время следствия заключила, что женщина вменяема. Кордюкову судили в Екатеринбурге. Ее признали виновной в преступлениях по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц) и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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