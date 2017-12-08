Мать, травившая своих детей крысиным ядом, получила 18,5 лет колонии (ФОТО)

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по громкому уголовному делу 38-летней Елены Кордюковой, которую обвинили в том, что она отравила до смерти своих детей крысиным ядом. Женщина признана виновной и приговорена к 18 с половиной годам колонии общего режима.

Представители «группы поддержки» Кордюковой заявили журналистам, что не верят в ее виновность. Как передает корреспондент РИА «Новый День» из суда, супруг осужденной выбежал из зала, растолкав журналистов. Елена Кордюкова сообщила, что намерена обжаловать приговор.

«Дозы были терапевтические, объективного заключения токсиколога нет. Лена нам говорила, что боится за здоровье детей, просила врачей отправить их в Москву, но направление так и не получила», – сообщила подруга подсудимой Татьяна Гилева.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в ходе состоявшихся прений сторон прокуратура запросила для подсудимой максимальное наказание – 20 лет лишения свободы в колонии общего режима (пожизненное заключение в России женщинам не назначают). Суд сегодня пришел к выводу, что следователями было представлено достаточно доказательств, подтверждающих вину матери.

Кордюкову задержали в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент крысиного яда). Мать ребенка дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1, умышленно давала ребенку препарат антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти. Кроме того, с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – отмечали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Для определения точной причины смерти детей была проведена эксгумация тел с дальнейшей сложной гистологической экспертизой. Также проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза в отношении арестованной женщины – ее признали вменяемой.

Муж обвиняемой, Александр, не раз говорил о том, что не верит в виновность жены. Он убежден, что его дети скончались от естественных заболеваний, в том числе генетического характера. Ранее мужчина предполагал, что супруга могла оговорить под давлением следственных органов. «В этой истории все очень мутно – и со стороны врачей, и со стороны следствия. Да, давались детям таблетки, много. Но делалось это в целях улучшения здоровья, Елена не желала своим детям зла. Она была замечательная мать, – отмечал Александр. – Сами знаете, в какой стране мы живем. А Елена никогда не привлекалась (к ответственности), она не знает всю эту систему». Известно, что в настоящее время выживший мальчик проживает с отцом. Со слов знакомых, он ходит в бассейн, но хромает – это последствие болезни.

«Я ему ничего не говорю, чтобы не травмировать его, все-таки мать… Какая бы она ни была. Он ее любит. Здоровье сына, слава богу, нормальное. Мы продолжаем наблюдаться, состоим на учете у нарколога в областной детской больнице. Раз в два-три месяца ездим, сдаем анализы», – добавил Александр».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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