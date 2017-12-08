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Пятница, 8 декабря 2017, 16:51 мск

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«Их самих судить надо». Муж «асбестовской отравительницы» назвал приговор актом террора

«Их самих судить надо». Муж «асбестовской отравительницы» назвал приговор актом террора

Муж Елены Кордюковой, осужденной сегодня на 18,5 лет за отравление детей крысиным ядом, сравнил сегодняшний приговор с приговором времен советских репрессий. Несмотря на данные следствия, мужчина продолжает утверждать, что его супруга невиновна, а двое детей умерли от генетических заболеваний.

Андрей не стал комментировать свои дальнейшие планы, отметив, что сейчас для него на первом месте психическое состояние сына: «Я ему ничего не рассказываю. Но сейчас вот это все покажут, и опять это будет травма ребенку, будет реветь. Это их судить надо за то, что они травму ребенку нанесли», – сообщил Андрей. Он также добавил, что хотел бы поговорить с супругой, но пока лишен такой возможности. Отец отравленных детей фигурирует в деле как потерпевшая сторона, и поэтому, с его слов, не имеет права даже общаться с адвокатом супруги.

Приговор и комментарии близких

Напомним, Кордюкову задержали в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент крысиного яда). Мать ребенка дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1, умышленно давала ребенку препарат антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти. Кроме того, с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – отмечали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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