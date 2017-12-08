«Их самих судить надо». Муж «асбестовской отравительницы» назвал приговор актом террора

Муж Елены Кордюковой, осужденной сегодня на 18,5 лет за отравление детей крысиным ядом, сравнил сегодняшний приговор с приговором времен советских репрессий. Несмотря на данные следствия, мужчина продолжает утверждать, что его супруга невиновна, а двое детей умерли от генетических заболеваний.

Андрей не стал комментировать свои дальнейшие планы, отметив, что сейчас для него на первом месте психическое состояние сына: «Я ему ничего не рассказываю. Но сейчас вот это все покажут, и опять это будет травма ребенку, будет реветь. Это их судить надо за то, что они травму ребенку нанесли», – сообщил Андрей. Он также добавил, что хотел бы поговорить с супругой, но пока лишен такой возможности. Отец отравленных детей фигурирует в деле как потерпевшая сторона, и поэтому, с его слов, не имеет права даже общаться с адвокатом супруги.

Приговор и комментарии близких

Напомним, Кордюкову задержали в декабре 2015 года. Тогда тревогу забили врачи, обнаружившие в анализах поступившего в больницу ее 8-летнего сына антикоагулянта «варфарин» (компонент крысиного яда). Мать ребенка дала признательные показания, сообщив, что хотела убить свое чадо. К счастью, мальчик выжил – в январе 2016 года его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

В ходе расследования выяснилось, что Кордюковой ранее удалось таким же способом убить двух других своих детей. «По версии следствия, с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая, находясь вместе со своим сыном 2005 года рождения в квартире в рабочем поселке Малышева, а также в помещении ОДКБ №1, умышленно давала ребенку препарат антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти. Кроме того, с ноября 2012 по апрель 2015 годов злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего малолетнего сына, 2012 года рождения, что также привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах», – отмечали ранее в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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