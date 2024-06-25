Прокуратура оспорит в суде решение Екатеринбургской думы о частных крематориях

Екатеринбургская дума отклонила протест прокурора на поправки в положении о похоронном деле, которые разрешают открывать в городе частные крематории. Спорный вопрос будет решать Свердловский областной суд.

Напомним, документ был принят думой 23 апреля. В нем закрепляется новый термин «кремационный блок», который оказывает услугу по сжиганию тел умерших и может находиться в частном владении. При этом в мэрии подчеркивают, что единственный в Екатеринбурге крематорий находится в муниципальной собственности и не подлежит приватизации.

Прокурор города Светлана Кузнецова настаивает, что администрация трактует формулировки федеральных законов в своих интересах. Муниципальное положение в таком случае позволяет открывать частные крематории в Екатеринбурге, хотя федеральный законодатель прямо запрещает подобные объекты. Депутаты поинтересовались, почему прокуратура Екатеринбурга не хочет обратиться к опыту Челябинска, где уже несколько лет существуют частные крематории.

«У нас не прецедентное право. Суды могут принимать решения за и против в разных регионах. Речь идет о правоприменении. Поэтому ориентироваться на опыт Челябинска, я считаю, неправильно, тем более такая практика (открытие частных крематориев, – прим. ред.) может быть порочной и противоречить федеральному законодательству», – отметила Светлана Кузнецова.

Во время голосования 28 депутатов выступили за отклонение протеста прокуратуры, двое избранников проголосовали против и один воздержался. Одним из ярых противников поправок остается депутат Виктор Сомиков, который с прошлого года добивается запрета строительства частного крематория на Химмаше. Светлана Кузнецова сообщила, что надзорный орган будет последовательно отстаивать свою позицию в суде.

Первое заседание по делу Екатеринбургской думы состоится 8 июля в Свердловском областном суде.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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