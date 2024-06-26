Среди 90 вернувшихся на родину пленных есть один свердловчанин

Среди 90 российских военнослужащих, которых удалось вернуть с подконтрольной Украине территории, есть один житель Свердловской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«У нас добрая весть – в результате российско-украинского обмена на Родину вернулся еще один военнослужащий из нашей области, который был внесен в наш список. Работа по обмену продолжается, и верим, что дождемся всех наших ребят», – написала Мерзлякова в соцсети.

Как уже сообщал «Новый День», в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории 25 июня возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ. Посредничество оказали Объединенные Арабские Эмираты. Освобожденных бойцов доставят в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Напомним, перед этим большой обмен военнопленными произошел 31 мая. Удалось вернуть на родину 75 человек, в том числе двух свердловчан.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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