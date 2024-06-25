Из украинского плена возвращены 90 российских военных

Министерство обороны России вечером во вторник, 25 июня, сообщило, что в результате переговоров, при посредническом участии Объединенных Арабских Эмиратов, с территории Украины возвращены 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ. …При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты».

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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