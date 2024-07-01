«Вставь мне» – можно или нет? Адвокаты о спорной рекламе

Екатеринбуржцы обсуждают довольно спорную рекламу стоматологической клиники – на ней красивая блондинка показывает на свои зубы, правда, у нее не хватает двух верхних резцов. Сопровождается плакат надписью «Вставь мне» – каламбур на грани фола. Некоторые горожане в соцсетях недоумевают не только по поводу самой рекламы, но и по поводу того, как модель вообще решилась на такую ретушь.

С помощью пары простых шагов «Новый День» выяснил, что эта фотография – не продукт нейросетей, а реально существующая девушка, которая, правда, скорее всего, живет за рубежом и не в курсе того, как ее внешность поменяли авторы рекламы уральской клиники. Снимок опубликован на фотостоке Freepik, авторы – лондонское агентство Cookie Studio, которое занимается производством контента для рекламы. Вероятно, размещение на стоках – способ продвижения, т.к. фотографии в аккаунте на сайте размещены на условиях открытого использования, т.е. их может взять любой человек или компания и задействовать в том числе в коммерческих целях, например, как вышло с екатеринбургской клиникой.

Но можно ли было так искажать внешность девушки – вопрос спорный. Если бы она была гражданкой России, возможно, были бы перспективы судебного иска. «Бросается в глаза лозунг на рекламе стоматологии, претензии могут возникнуть у Федеральной антимонопольной службы и, учитывая практику, ФАС могут привлечь к ответственности за данную рекламу. Кроме того, учитывая то, как была изменена фотография, то, какой был использован слоган, девушке возможно был причинен моральный вред», – сказала в беседе с «Новым Днем» член Областной коллегии адвокатов Ольга Черемных.

По ее словам, скорее всего, потребовалась бы лингвистическая экспертиза, чтобы установить, есть ли в этой рекламе оскорбление чести и достоинства. «Тут вопрос на границе норм права с одной стороны, морали и этики с другой», – отметила собеседница агентства, уточнив, что, по ее мнению, контекст негативный.

О том, что пожелай героиня рекламной кампании стоматологии обратиться в суд, потребовалась бы экспертиза, «Новому Дню» сказал и адвокат фирмы LawGuard Георгий Краснов. «Является ли этот контекст оскорбительным, вопрос экспертизы. Очевидного ответа я не вижу. Но – и тут скорее моя лично позиция – раз ты отдал фото на сток и дал разрешение на его использование, то должен понимать риски. Что этот снимок может быть использован в разных целях, в том числе юмористических», – отметил адвокат.

Он заметил, что вопрос допустимой переработки фотографии может решить исследование. «Есть ли тут оскорбление и была ли вообще цель оскорбить. Важно оценить, каков контекст и как человек представлен в этом контексте», – добавил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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