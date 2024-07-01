На трассе «Киа» столкнулась с лосем: животное погибло, водитель в больнице

На тюменской трассе лось выбежал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем «Киа Рио».

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, инцидент произошел 30 июня около 23.30 часов под Белоярским.

Водитель автомобиля «Киа Рио», мужчина 1984 г.р., ехал в сторону Заречного с небезопасной скоростью, сбил лося и съехал с проезжей части в кювет.

Мужчина – житель города Нефтюганска (ХМАО-Югра). Он с травмами головы госпитализирован. Животное погибло на место происшествия.

От

Белоярский, Елена Владимирова

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