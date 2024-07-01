Девочка упала с самоката и получила тяжелую травму

В Нижнем Тагиле 15-летняя девочка упала с электросамоката и сломала ключицу. Как сообщили в областном УГИБДД, инцидент произошел в воскресенье, 30 июня около 19.00 часов в парке культуры «НТМК». Девочка ехала на электросамокате «KUGOO S3» слишком быстро и не справилась с управлением.

Мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт, что приравнивается к мопеду и для управления им необходимо иметь водительское удостоверение. Родители девочки сказали, что она каталась без их разрешения.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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