На Урал идет настоящая жара

На Урал идет по-настоящему летняя жара: температура воздуха ночью будет 12…17°, а днем – 25…30°. Об этом сообщает Уралгидрометцентр. «На Европейской территории России обосновался прогретый антициклон. В ближайшие дни его северо-восточная периферия, не безупречная в отношении осадков, но теплая, обусловит погоду Урала. Кратковременные дожди не исключаются 7-9 июля», – сообщает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

1-2 июля в Екатеринбурге обещают небольшой дождь, а дневную температуру – до 24-28 градусов. В регионе возможна гроза с порывами ветра до 14 м/с. 3 июля в Свердловской области температура воздуха прогреется до 30 градусов.

Также синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал, какая температура ждет уральцев в ближайшую неделю:

4 июля ночью +20°, днем +32°;

5 июля ночью +22°, днем +31°;

6 июля ночью +19°, днем +31°;

7 июля ночью +20°, днем +29°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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