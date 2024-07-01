В июне в Свердловской области выпало 210% месячной нормы осадков

Уральские метеорологи подвели погодные итоги июня. Первый месяц лета был теплее, чем обычно, и очень «мокрым». Количество выпавших осадков на большей части региона составило 82-170 мм или 120-210% месячной нормы.

Меньше всего дождей было в Гарях, где осадков набралось 35 мм или 51% нормы. Зато самое большое количество ливней обрушилось в июне на Сысерть: 188 мм осадков, 289% нормы. В Екатеринбурге за месяц выпало 128 мм, что также было намного больше обычного – 177% нормы. Только в 2003 году июнь был еще более влажным, тогда синоптики регистрировали 138 мм.

Средняя температура июня в Свердловской области составила 16-19 градусов тепла, что на 1-2,8 теплее нормы. В Екатеринбурге средняя температура за месяц составила +19,6 градусов (на 2,7 градуса выше нормы). «В Екатеринбурге прошедший месяц по теплу занял шестое место наравне с июнями 1920, 2015 годов. Напомню, вторая декада июня была очень теплой (в Екатеринбурге рекордно теплой), третья десятидневка на крайнем юге области, включая Екатеринбург, оказалась на 1-1,8° холоднее нормы», – рассказала главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, температура воздуха и количество осадков в июле будут соответствовать климатическим значениям (17-19 градусов тепла, 66-82 мм осадков, в горах и на севере до 94 мм). Первая декада ожидается теплее обычного на 2-4 градуса, в Свердловской области преобладающая температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем 25-30 градусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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