В Академическом прошли выпускные 11-х классов, школы рассказали о своих медалистах

В школах Академического попрощались с выпускниками 11-х классов. Среди них оказалось немало медалистов – 61 человек. Всего в 5 школах Академа выпустились 413 одиннадцатиклассников.

Директор 19-й школы Светлана Белова пожелала своим выпускникам в первую очередь оставаться людьми. Заместитель главы администрации Академического района Любовь Безбородько отметила, что главное не быть равнодушными. «Принимайте все решения с трезвой головой, но по зову сердца. В том числе и сейчас – выбирая будущую профессию больше обращайте внимание не на то, что модно, проще,легче, ближе к дому, а на то, что вам по душе, по сердцу. Тогда все получится, – дал совет выпускникам Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое».

В самом молодом районе Екатеринбурга дошкольному и школьному образованию уделяется особое внимание. Для учеников открываются классы ранней профориентации, создаются условия для выбора профессии, здесь будут учиться будущие врачи – в районе будет создан уникальный медкластер. Количество школ в продолжает увеличиваться: осенью 2024 года свои двери откроет пятиэтажная школа №133, рассчитанная на 1200 учеников. А в квартале «Первый Академ» на въезде в район идет проектирование еще одного школьного комплекса на 2 тысячи учащихся.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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