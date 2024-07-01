Мужчина, упавший под поезд метро, сбежал из больницы и попал под машину

Накануне в Екатеринбурге на Объездной дороге сбили пешехода. Как оказалось, это был тот человек, который вчера утром упал под поезд метро. Он сбежал из больницы и попал под колеса легковушки.

Жена пострадавшего сообщила, что муж ушел из дома 29 июня и пропал. Об этом пишет портал e1.ru. В последнее время она начала замечать странности в поведении мужчины и подозревать, что он употребляет запрещенные вещества. «Он был не в себе, в депрессии какой-то. Вроде адекватно разговаривал. Я думала, что все-таки придёт в себя. В последнее время у него какой-то тик, может, был в голове, он все писал, что любит меня и так далее. Вот у тебя, говорит, началась новая жизнь. То есть какой-то бред в голове был, что он влиятельным людям какие-то гадости наговорил», – поделилась с e1.ru жена пострадавшего. По ее словам, мужчина – добрый и отзывчивый человек. У семьи есть ребенок.

Как сообщили в региональном ГИБДД, пешехода с признаками опьянения доставили в больницу в тяжелом состоянии. В медучреждении рассказали жене, что у него переломы ног, рук и ключицы, также пострадали внутренние органы.

Напомним, утром 30 июня на станции «Площадь 1905 года» мужчина упал на пути метро. Некоторые станции закрыли по техническим причинам. Директор метрополитена Андрей Панаиотиди подтвердил информацию об упавшем на пути пассажире. Бригада скорой медицинской помощи достала мужчину из-под вагона и увезла в больницу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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