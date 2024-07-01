У православных начался Петров пост

У православных христиан начался Петров пост. В этом году он очень непродолжительный – всего 11 дней. Даты начала поста всегда плавающие и зависят от дат Пасхи и Троицы, в частности, ограничения начинаются через неделю после Пятидесятницы, а заканчиваются всегда в одно время – 12 июля, день апостолов Петра и Павла.

Петров пост считается нестрогим – верующим можно есть рыбу, воздерживаться от нее нужно только по средам и пятницам. Также предполагается запрет молочных продуктов, мяса и птицы, яиц.

«Основной смысл поста – подготовка верующих к празднованию памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, но, конечно, и борьба со своими страстями, а также совершение дел милосердия», – напомнили в Екатеринбургской Епархии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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