Свердловская область заняла 15 место в России по уровню доходов населения

Аналитики составили рейтинг финансового благополучия российских регионов на основе соотношения среднего дохода жителей к фиксированной стоимости набора товаров и услуг. Также в исследовании учитывалась доля бедных (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и годовая динамика этого показателя.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий округ с наибольшим значением соотношения медианных доходов к стоимости товаров и услуг – 3,96. Официально в ЯНАО только 3,6% жителей, живущих за чертой бедности, и это показатель за год уменьшился на 0,4%.

Ханты-Мансийский автономный округ расположился на 8 месте с показателем 2,44. Доля бедных составила 6,5%. Свердловская область занимает 15 место с показателем 2,02. В регионе проживают 7,6% человек с доходами ниже прожиточного минимума. Тюменская область оказалась на 36 месте с показателем 1,73, доля бедных составила 11,2%. Следом идет Челябинская область – 1,73 (доля бедных 11,2%). Курганская область по-прежнему остается в нижней части рейтинга – только 72 место с показателем 1,43, за чертой бедности живут 14,5% населения региона.

Расчеты проводились на основе данных Росстата за 2023 год по заказу РИА Новости. Эксперты отмечают рост реальных доходов населения в стране и общее снижение уровня бедности (увеличение доли бедных зафиксировано только в республике Ингушетия, Ставропольском крае и республике Дагестан). Однако за общероссийскими цифрами скрывается огромное экономическое неравенство регионов.

«Согласно данным официальной статистики, разница в уровне медианных среднедушевых доходов у «богатых» и «бедных» регионов пятикратная (от 100,7 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 20,2 тысячи рублей в республике Ингушетия). Таким образом, проблема материальной обеспеченности в некоторых регионах ощущается довольно остро», – отмечают составители рейтинга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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