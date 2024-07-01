В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль фудтраков

В Екатеринбурге с 5 по 7 июля впервые пройдет фестиваль фудтраков «Жизнь на колесах». Мероприятие начнется с автопарада: машины с едой с 12 до 13 часов проедут от площади Кирова до Площади 1905 года по улицам Ленина, Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина и 8 марта.

На фестивале можно будет попробовать блюда разных национальных кухонь. Ярким экспонатом станет мясное «колесо обозрения» диаметром 1,5 метра – на нем будет 8 решеток с мясом, которое можно будет продегустировать. Кроме того, привлекут внимание гостей советская квасная бочка и раритетная автолавка.

Помимо вкусной еды в рамках фестиваля также пройдут лекции с исследователями гастрономии и профессиональными путешественниками, мастер-классы уральских поваров и шоу-рум домов на колесах. Организаторы «Жизни на колесах» проведут голосование, чтобы выявить лучшего фудтрака фестиваля. «Записку с названием заведения и блюда нужно будет опустить в специальный бокс у сцены. Наряду с народным голосованием, своим мнением поделятся эксперты, определив победителя на закрытии гастрособытия», – уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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