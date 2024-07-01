На свердловской трассе бойцы Росгвардии останавливают машины

На трассе Первоуральск – Староуткинск идет массовая проверка автомобилей. Как сообщает издание «Уралинформбюро», машины останавливают вооруженные мужчины в камуфляже, их лица скрыты.

«На трассе начиная с Билимбая стоят наряды с автоматчиками в камуфляже. Несколько кордонов проехали. Меня три раза остановили для проверки документов за 20 километров», – сообщил один из очевидцев.



Как сообщил «Новому Дню» источник в правоохранительных органах, на дороге стоят бойцы Росгвардии: «Сотрудники ведомства проводят специальные адресные мероприятия». Однако подробности не сообщаются. О результатах оперативных действий силовики обещали рассказать позже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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