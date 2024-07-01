На «Иннопроме» будут работать молельные комнаты для мусульман

На выставке «Иннопром», партнером которой в этом году выступают Объединенные Арабские Эмираты, сделают все возможное, чтобы гости-мусульмане чувствовали себя комфортно.

Как сообщили в ДИПе, на выставке будут работать две молельные комнаты – отдельно для мужчин и женщин. Они будут расположены на втором этаже Атриума №2 – между третьим и четвертым павильонами. Эти комнаты будут обозначены специальными зелеными табличками.

Также предусмотрены зоны питания, где для приготовления пищи будет использоваться исключительно халяльное сырье. «В этом году страна-партнер «Иннопром» Объединённые Арабские Эмираты. Ожидается большое количество участников выставки из стран исламского мира. В этой связи серьезная подготовка проведена в индустрии гостеприимства для обслуживания гостей в соответствии со стандартами Muslim и Halal friendly. Кроме того, для комфорта гостей выставки в этом году будут работать сразу несколько входов. Вход №1 около первого павильона, а также Вход №2, который располагается между третьим и четвертым павильоном, где будет расположена экспозиция ОАЭ. Для обладателей VIP-бейджа «Иннопром» организован отдельный вход», – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Ранее уральских отельеров, рестораторов, экскурсоводов, туроператоров и представителей деловых и выставочных центров обучили работе в соответствии со стандартами ислама.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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