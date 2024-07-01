Приемная мать истязала сирот в течение восьми лет

На Урале суд поставил точку в жутком деле об истязании детей – измывалась над ними приемная мать. Как установило следствие, с 2012 по 2020 годы, женщина избивала четверых сирот, на троих из них женщина оформила опекунство, четвертую удочерила. «Женщина разработала целую систему наказаний, направленных на причинение детям физических и психических страданий», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщину признали виновной в совершении преступления по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание двух или более несовершеннолетних». Она проведет в колонии общего режима пять лет, а также выплатит своим жертвам 3,4 млн рублей.

Отметим, что ситуация вскрылась благодаря школьной учительнице, которой открылась одна из опекаемых девочек. После того, как ребенок рассказал обо всем, муж педагога обратился в полицию, девочку изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, а опекуншей занялись силовики и соцслужбы.

Видеозапись исповеди девочки публиковал портал 66.ru. «Я живу с опекуном Наиной уже 9 лет. Нас там наказывают. Заставляют грызть пятки, руки. Заставляют рвать рот и волосы. Это все делает Наина. Раньше мы жили в Лобве. […] Мы все спим на полу. Я укрываюсь паркой. Другие тоже своими одеждами укрываются. […] Когда кто-то из нас что-то натворит, она заставляет нас всех, гурьбой… ну, например, наплевать в лицо или бить куда попало. Если кто-то защищается, она начинает сама бить», – рассказывала девочка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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