На Урале участились случаи использования фальшивых медицинских книжек

В Свердловской области с начала 2023 года было выявлено 23 случая использования личных медицинских книжек с фальсифицированными данными о прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, уже возбуждено 6 уголовных дел. В апреле 2024 года в Богдановиче по одному из таких дел фигуранта приговорили к ограничению свободы на 3 месяца. Свердловчанин купил за 2,6 тыс. рублей заведомо поддельную личную медицинскую книжку с печатью и голографическим знаком о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, которая дает право на трудоустройство в продуктовый магазин. Факт фальсификации был установлен при проведении экспертизы во время контрольного мероприятия.

Санврачи призвали руководителей предприятий к бдительности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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