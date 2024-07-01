Вода, прохладный душ и окрошка: кардиолог рассказала, как оставаться бодрым во время жары

На Средний Урал придет 30-радусная жара, но для многих людей такая температура воздуха становится настоящим испытанием. Слабость, усталость, бледность и даже обморочное состояние могут стать последствиями теплового истощения. В разговоре с «Новым Днем» врач-кардиолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Жанна Максимова рассказала, к чему может привести долгое пребывание на солнце и как сохранять бодрость и трудоспособность во время жаркой погоды.

По ее словам, в основном в группе риска находятся люди пожилого возраста с нарушенным процессом терморегуляции и низкими адаптивными возможностями. От жаркой погоды страдают дети и подростки, а также те люди, у которых есть ожирение и хронические и сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертония, сахарный диабет, болезни почек и легких).

«Жара оказывает общее воздействие на организм. В первую очередь, у каждого человека во время жары расширяются сосуды, поэтому может снижаться артериальное давление, сосудистый и общий тонус. Кроме того, потеря воды и электролитов также могут способствовать слабости и пониженной работоспособности», – рассказала Жанна Максимова. Причинами теплового истощения становятся и курение, потребление алкоголя, прием жирной и соленой пищи, стресс и раздражительность, физические нагрузки (занятия спортом и даже, например, работа в саду).

Самыми грозными симптомами, по словам кардиолога, являются бледность и, наоборот, покраснение кожи. Также при тепловом истощении люди могут испытывать слабость, снижение работоспособности, более быстрое и поверхностное дыхание, ослабленный или учащенный пульс, головокружение, головную боль, тошноту и рвоту. Кроме того, серьезными последствиями на фоне жары могут стать обморок, предобморочное состояние и сердечно-сосудистые «катастрофы» (инфаркт, инсульт, сердечный приступ), которые требуют уже неотложной медицинской помощи. «Хотя во время жары и идет тенденция к снижению артериального давления, но тем не менее газ и потеря жидкости могут повышать свертываемость крови, что приводит к тромбообразованию. Это также может являться причиной развития инфаркта и инсульта», – уточнила спикер.

Чтобы оставаться бодрым и трудоспособным во время жаркой погоды, эксперт рекомендует пить не менее 1,5-2 литров чистой, негазированной воды небольшими порциями в течение дня. Также стоит носить головной убор и избегать прямых солнечных лучей; не злоупотреблять кофеиносодержащими напитками, которые учащают пульс и ухудшают переносимость физнагрузки; носить легкую и светлую одежду; снижать темп при занятиях спортом; отказаться от жареной, жирной и даже горячей пищи (окрошка – в самый раз); реже использовать газовую и электроплиту. «Если вы идете куда-то, то нужно стараться посещать прохладные помещения, где есть кондиционеры. Использование вентилятора – хорошо, но, порой, это не охлаждает, к сожалению. Поэтому необходимо принимать прохладный душ. Именно прохладный, а не холодный, потому что нужно охлаждать организм», – отметила кардиолог. Также она обращает внимание на то, что необходимо следить за самочувствием и контролировать уровень артериального давления.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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