Отставший пассажир «заминировал» самолет Екатеринбург-Пенза

В аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Россия», вылетавший в Пензу, пришлось проверять на наличие взрывных устройств. Дополнительный досмотр судну понадобился после сообщения о заложенной на борту бомбе.

«Пассажир рейса № 6790 Екатеринбург – Пенза, опоздавший на посадку, сообщил об угрозе целостности воздушного судна и угрозе здоровья пассажиров. В связи с этим пассажиры были высажены для дополнительного досмотра воздушного судна и багажа», – цитирует пресс-службу «России» портал Tourdom.

Отмечается, что пассажир не попал на самолет, который действительно не вылетел вовремя, а был задержан.

Екатеринбург, Елена Сычева

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