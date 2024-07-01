Гостям «Иннопрома» покажут аутентичную уральскую кухню

В рамках «Иннопрома» на стенде Свердловской области пройдут презентации и мастер-классы по аутентичной уральской кухне. 8 и 10 июля презентовать блюда будет шеф-повар ресторана Le Bourg 1905 Юрий Самоделкин.

Кроме того, фестиваль Аутентичной уральской кухни пройдет с 3 по 12 июля в ресторанах «Барборис», Castor'ka, Kitchen, Le Bourg 1905 и Forest. АУК уже несколько лет подряд приурочен к «Иннопрому». В этом году проектом занимается ресторатор Максим Венгер.

«Поработать на стенде Свердловской области предложили Юрию Самоделкину, которого я считаю просто кудесником, а его подход к процессу – какая-то алхимия. Если говорить про выбор ресторанов, которые в рамках «Иннопрома» готовят специальные сеты, то всего в этом списке пять ресторанов, каждому из которых есть что предложить высокой публике», – сказал он.

Отметим, что сеты в рамках АУК будут сделаны из локальных продуктов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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