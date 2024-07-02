Житель Первоуральска облил бензином и поджег свою жену. Пострадавшая скончалась

Неоднократно судимый житель Первоуральска обвиняется в покушении на убийство своей жены, совершенном с особой жестокостью.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, преступление было совершено в ночь на 28 июня 2024 года. Во время бытовой ссоры муж облил жену бензином и поджег. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Обвиняемый заключен под стражу.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых рассказал, что в момент совершения преступления фигурант был в сильном алкогольном опьянении. Женщина получила ожоги 80 % тела. Обвиняемого задержали у него дома сотрудники полиции из патрульно-постовой службы МВД. Сыщики в своей работе использовали детектор лжи.

Врачи сделали все возможное, но вечером 1 июля пострадавшая скончалась.

Первоуральск, Елена Владимирова

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