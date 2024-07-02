От укусов клещей пострадали около 23 тысяч свердловчан

С начала весенне-летнего сезона от укусов клещей пострадали 22,8 тысячи свердловчан, что на 18% больше аналогичного периода 2023 года и на 23% меньше среднего многолетнего уровня.

Санитарные врачи исследовали 14 тысяч клещей. В 42,3% проб обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. В 1,2% – возбудителей клещевого энцефалита, в 3,4% – моноцитарного эрлихиоза, в 0,9% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Клещевой вирусный энцефалит подтвердили у 24 человек, а клещевой боррелиоз – у 92.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора напоминают свердловчанам, как предотвратить нападение клещей: надевать однотонную светлую одежду; верхнюю часть одежды заправлять в брюки, а брюки – в сапоги, гольфы или носки; на голову надевать капюшон, косынку или шапку; воротник и манжеты рукавов должны плотно прилегать к телу. Кроме того, стоит обрабатывать одежду специальным аэрозолем (акарицидным, репеллентным, акарицидно- репеллентным). Также необходимо осматривать себя от клещей каждые 15-20 минут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube