Заксо утвердило 14 членов областной Общественной палаты

Заксобрание Свердловской области на сегодняшнем заседании утвердило 14 членов Общественной палаты 2024-2027 гг.

Как рассказал председатель комитета заксо по региональной политике и развитию МСУ Михаил Зубарев, срок полномочий нынешнего состава ОП СО истекает в августе. В мае заксобрание начало собирать документы от претендентов в новый созыв. По итогам деятельности рабочей группы было отобрано 14 человек.

Среди них – Алексей Белов (Ассоциация развития добровольческого движения Свердловской области «Уральский Добровольческий Корпус»), адвокат Владимир Винницкий, представитель организации инвалидов войны в Афганистане Владимир Дадеко, представитель Федерации профсоюзов Алексей Киселев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, заместитель главного инженера СвЖД Борис Колесников, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина, представитель РОО «Уральская экологическая экспертиза» Юлия Лаврикова, замдиректора ООО «Сима-ленд» Анастасия Лукичева, Елена Николаева (Медицинская палата Свердловской области), Анна Попова (РОО «Рок-клуб «Реактор»), Шлема Спектор (Ассоциация бывших узников гетто и нацистских лагерей), председатель областной организации ветеранов Юрий Судаков, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щёлоков.

Вторую треть членов ОП в ближайшее время утвердит губернатор. Оставшихся 14 человек выберут первые 28.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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