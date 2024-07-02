В парке Маяковского обновят входную арку

В парке Маяковского в Екатеринбурге к 2026 году отремонтируют входную арку и павильоны. Разработка рабочей документации уже началась, проект будет готов к концу текущего года. Параллельно специалисты изучают архивы, чтобы выявить утраченные элементы декоры и изначальный цвет арки.

«Наша цель – восстановить исторический облик арки, сделать конструкцию безопасной, отреставрировать два боковых павильона и сделать их функциональными. Сейчас в них находятся служебные помещения. Планируем разместить в одном инфоцентр – где можно узнать все о парке, аттракционах и мероприятиях, посмотреть карту, купить фирменный мерч и билеты в Летний театр. Во втором будет уютная кофейня», – рассказали в пресс-службе парка.

Существующая входная арка была открыта в 1955 году. В прошлом году специалисты изучили техническое состояние сооружения, и пришли к выводу: арка стабильна, но требуется срочный капитальный ремонт. После того, как входную группу приведут в порядок, администрация парка планирует начать реконструкцию зоны от арки до подземного перехода.

Фото: телеграм-канал парка Маяковского

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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