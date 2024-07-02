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Вторник, 2 июля 2024, 10:50 мск

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На Уктусе горит несколько квартир в многоэтажном доме

В доме по улице Рощинская, 41 случился сильный пожар. По словам очевидцев, черные клубы дыма начали валить из балкона на 9-м этаже. От высокой температуры стекла в горящей квартире треснули, и осколки полетели на асфальт. Огонь распространяется очень быстро и уже перекинулся на соседние квартиры.

Как сообщает МЧС, информация о пожаре поступила в 11:30. Площадь возгорания уточняется. На данный момент горят два балкона на 9-м и 10-м этажах. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 3 детей.
«Для поиска очага пожара и поэтажной проверки здания работают звенья газодымозащитной службы. На месте пожара работают 24 огнеборца и 8 единиц спецтехники», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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