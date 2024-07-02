Над уральским небом вновь заметили серебристые облака

В Свердловской области минувшей ночью вновь можно было увидеть серебристые облака. Уральцы поделились фотографиями редкого явления.

Напомним, на прошлой неделе над Уралом были самые яркие серебристые облака с начала сезона.

Астроном-любитель Илья Янковский ранее рассказывал «Новому Дню», что такие облака образуются на большой высоте (около 80 км), почти на границе с космосом, и освещаются Солнцем, когда оно находится для нас под горизонтом. Поэтому они так ярко светятся, в отличие от более низких облаков, которые находятся в земной тени.

«Точный механизм появления серебристых облаков изучается до сих пор. Основная загадка – откуда на такой высоте берутся ядра конденсации для формирования облаков, основные предположения – это могут быть метеорные частицы или вулканическая пыль. После запусков ракет-носителей нередко появляются искусственные серебристые облака, вероятно, из-за распыленных частиц ракетного топлива. Наблюдать их можно из средних широт только в летний период, когда в верхних слоях атмосферы складываются подходящие условия», – отмечал он.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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