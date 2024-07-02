Алексей Федорченко стал президентом кинофестиваля «Кинопроба»

Российский кинорежиссер Алексей Федорченко стал президентом уральского фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба».

Ранее Алексей Федорченко на кинофестивале ежегодно проводил мастер-классы и несколько раз возглавлял жюри. А в декабре прошлого года он представил на «Кинопробе» свою документальную трилогию: ««Кино эпохи перемен», «Монета страны Малави» и «Колбаса Митрофана Аксёнова». «Уникальность Федорченко в том, что он создаёт новый язык кино, преодолевая границы игрового и документального. Открытость режиссёра к новым формам и технологиям – это то, что нужно молодёжному фестивалю», – отмечает директор фестиваля, кандидат философских наук и киновед Лилия Немченко.

До Федорченко пост президента фестиваля занимал создатель фестиваля «Кинопроба» и председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец, который ушел из жизни 20 февраля.

В пресс-службе фестиваля пояснили, что Алексей Федорченко – член Союза кинематографистов России, гильдии кинорежиссёров России, КиноСоюза, Азиатско-Тихоокеанской и Европейской киноакадемий, а также победитель и лауреат международных фестивалях класса «А». Режиссер снял такие фильмы, как «Первые на Луне», «Овсянки», «Небесные жёны луговых мари», «Ангелы революции», «Война Анны», «Последняя «Милая Болгария», «Большие змеи Улли-Кале», «Новый Берлин».

«Кинопроба» пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря в Доме кино и Ельцин Центре. На фестиваль бесплатно может прийти любой желающий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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