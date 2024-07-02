Пожар на Уктусе потушили (ФОТО)

Сильный пожар в доме по улице Рощинская, 41 потушили. Огонь охватил три квартиры на 9 и 10 этажах, а также балкон на 11 этаже.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 75 квадратных метров. На месте работали 43 огнеборца и 14 единиц спецтехники. «При возгорании в доме не сработала система оповещения людей при пожаре. В ночное время это могло привести к жертвам», – отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, информация о пожаре поступила сегодня в 11:30. По словам очевидцев, черные клубы дыма начали валить из балкона на 9-м этаже. От высокой температуры стекла в горящей квартире треснули, и осколки полетели на асфальт. Огонь распространялся очень быстро. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 3 детей.

Фото МЧС РФ по Свердловской области

Екатеринбург, Дарья Деменева

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