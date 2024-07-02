В Пионерском поселке построят новый ЖК, школу и обновят детский сад

В Пионерском микрорайоне в границах улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данилы Зверева хотят построить новый ЖК, еще один корпус школы №165 и реконструировать детский сад №459. Проект межевания территории утвердили городские власти.

Как уточнили в мэрии, в новых домах площадью 130 тысяч квадратных метров смогут поселиться 4,3 тысячи екатеринбуржцев. Для них в квартале сделают и паркинг на 1,3 тысячи машин.

Кроме того, строительство новой школы будет рассчитано на 600 учеников средних классов, а в новый детский сад будут ходить 300 детей. Строители также планируют и благоустроить территорию.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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