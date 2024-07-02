В день фестиваля фудтраков запретят продажу алкоголя и закроют парковку в центре Екатеринбурга

В связи с фестивалем фудтраков «Жизнь на колесах» в центре города запретят продажу алкоголя и закроют парковку. Об этом говорится в постановлении, которое подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, алкоголь нельзя будет купить с 16:00 до 23:00 5 и 7 июля в границах улиц 8 Марта, Ленина, Вайнера, Антона Валека.

Также с 23:00 2 июля до 14:00 8 июля нельзя будет припарковаться на площади 1905 года. На улицах Урицкого, Володарского и 8 Марта установят временные дорожные знаки.

Кроме того, на время фестиваля в центре города установят 15 передвижных туалетных кабин и 20 контейнеров для сбора мусора.

Напомним, фестиваль фудтраков будет впервые проходить в уральской столице с 5 по 7 июля. Мероприятие начнется с автопарада: машины с едой с 12 до 13 часов проедут от площади Кирова до Площади 1905 года по улицам Ленина, Маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина и 8 марта. На фестивале можно будет попробовать блюда разных национальных кухонь, а также послушать лекции исследователей гастрономии и профессиональных путешественников и поучаствовать в мастер-классах от уральских поваров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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