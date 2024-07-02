Выставка трофейной НАТОвской техники переезжает из Верхней Пышмы в Челябинск

Выставка трофейной НАТОвской техники переезжает из Свердловской области в Челябинскую. Последний день экспозиции в Верхней Пышме – 6 июля 2024 года, после этого она 8 июля откроется в Челябинске у стадиона «Трактор».

«Мы изначально планировали сделать экспозицию передвижной, так как увидели большой интерес. Совместно с командованием Центрального военного округа составили график передвижения экспонатов в течение лета по регионам УрФО. На следующей неделе трофеи перевезут в Челябинск», – рассказал «Новому Дню» полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

В Челябинске экспозиция будет работать ежедневно по 20 июля около арены «Трактор». Вход будет свободный для всех желающих.

Отметим, что в Верхней Пышме выставка имела большой успех. В основной части экспозиции представлена техника, уничтоженная и захваченная в ходе боевых действий на Авдеевском и Донецком направлениях спецоперации. В числе трофеев: танк «Abrams», бронетранспортеры М113, «Козак», «Kirpi» боевыми машинами пехоты «Marder», «Bradley», бронеавтомобиль «Mastiff», вездеход «Pinzgauer».

Отдельные площадки выставки посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому вооружению, и символике подразделений. Также во время выставки каждый желающий может отправить письмо полевой почтой участникам СВО.

Екатеринбург, Елена Васильева

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