Владыка Евгений в Алапаевске освятит храм, утраченный в прошлом веке

В Алапаевске восстановлен и готов к принятию паствы храм Александра Невского на набережной реки Нейва. 18 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и временный управляющий Алапаевской епархией епископ Каменский и Камышловский Мефодий проведут чин освящения храма. Богослужение начнется в 08:00.

Храм Александра Невского имеет глубокую историю: первый камень был заложен в 1888 году к 900-летию Крещения Руси в память императора Александра II, освободившего крестьян от крепостного права. В 1895 году храм был освящен, но спустя 35 лет закрыт – в здании сделали кинотеатр «Безбожник», где показывали немое кино. Позже храм и вовсе разобрали, а из его кирпича построили баню.

Новая история старинного храма началась в 2021 году. В октябре в Алапаевске установили поклонный крест в максимальной близости к историческиму месторасположению утраченной святыни. Меньше чем за три года при поддержке Фонда святой Екатерины и «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» были возведены стены храма, установлены купола, кресты и колокола.

Освящение храма Александра Невского войдет в программу празднования Царских дней. Именно 18 июля 1918 года в Алапаевске были убиты члены дома Романовых и близкие к ним люди, в том числе и Елизавета Федоровна.

В 1992 году Русская Православная Церковь причислила великую княгиню Елизавету Федоровну к лику святых новомучеников России.

Алапаевск, Елена Васильева

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