Свердловские энергетики отчитались об использовании зеленого электричества в офисах

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» использовала 1 миллион киловатт-часов зеленой энергии для электроснабжения офисов в первом квартале 2024 года. Это составило 100% от общего объема электропотребления акционерным обществом с начала работы национальной системы сертификации низкоуглеродной электроэнергии.

Использование зеленой энергии подтверждают сертификаты происхождения электрической энергии на объектах солнечной генерации. «Потребление низкоуглеродной и возобновляемой электрической энергии – это один из важных аспектов ESG-политики АО «ЭнергосбыТ Плюс». Так общество вносит вклад в развитие возобновляемой энергетики РФ и сохранение окружающей среды для будущих поколений. «ЭнергосбыТ Плюс» готов помочь своим клиентам также внести свой вклад в развитие возобновляемой энергетики РФ и защиту окружающей среды путем погашения зеленых сертификатов», – рассказали в пресс-службе компании.

Зеленые сертификаты в России появились весной 2024 года. Они подтверждают производство электроэнергии на генерирующих объектах, работающих на основе возобновляемых источников – энергии солнца, ветра, воды и прочего. Ранее компании могли подтвердить использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своей работе только двумя способами: через заключение двусторонних договоров на покупку электроэнергии, произведенной ВИЭ, или за счет строительства собственной возобновляемой генерации. Зеленые сертификаты стали более удобным и гибким инструментом, упрощающим подтверждение происхождения используемой электроэнергии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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