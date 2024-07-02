Директор частного детсада принял семерых детей, а субсидии получил за 85

В Каменске-Уральском будут судить директора частного детского сада: он обманным путем получил от областных властей свыше 15,4 млн рублей под видом субсидий за оказание услуг по дошкольному образованию.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он в период с января 2019 года по январь 2022 года незаконно получал субсидии из областного бюджета. Для этого он предоставлял в региональное министерство образования недостоверные сведения как о численности своих воспитанников, так и о расходовании денежных средств.

Так, фактически его детский сад посещали в 2020 году 7 детей, а обвиняемый предоставил в министерство сведения о посещении его 85 воспитанниками. Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд для рассмотрения по существу.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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