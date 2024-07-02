Более 150 новых камер установят на свердловских дорогах

В Свердловской области более 150 новых камер установят на дорогах в течение этого года. Они будут фиксировать нарушения ПДД.

«Камеры устанавливаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на потенциально аварийно-опасных участках, которые определяют специалисты ГИБДД по Свердловской области. Места установки камер определяются по специальной методике», – уточнили в пресс-службе областного правительства. Усовершенствованные дорожные камеры смогут лучше распознавать проезд без ходовых огней и ближнего света, проезд без ремня, нарушения правил проезда перекрестка и использование телефона во время вождения.

Новые камеры появились уже на трассах «Белоярский – Асбест», « Первоуральск – Шаля», «Ивдель – ХМАО» и на обходе Туринска. Всего планируют поставить 36 устройств на Челябинском, Пермском, Тюменском и Курганском трактах; 22 камеры на дорогах регионального значения; 108 – в муниципалитетах, из которых только 70 установят в Екатеринбурге.

С мая новые камеры в уральской столице уже работают на перекрестках улиц Учителей – Вилонова, Крауля – Мельникова, Бакинских Комиссаров – Коммунистическая и возле дома на улице Титова, 27.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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