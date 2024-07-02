Женщина вовремя добралась в роддом только с сопровождением ГАИ

Жительница Серова едва успела добраться на собственные роды до больницы Краснотурьинска – ее пришлось сопровождать сотрудникам Госавтоинспекции. Все произошло в воскресенье, 30 июня. На трассе к дежурившему экипажу серовской ДПС подъехала машина, за рулем оказалась беременная женщина. Она объяснила, что едет в роддом, но боится не успеть – к тому моменту у нее начались схватки.

Дело в том, что в Серове роддом закрыт на ремонт, поэтому женщине пришлось садиться за руль и ехать в соседний город (расстояние между ними около 30 км). Сотрудники ГАИ Анатолий Ощепков и Михаил Семенов взялись сопровождать роженицу – один из них сел за руль и отвлекал женщину разговорами, другой – сопровождал легковушку за рулем машины ДПС с «мигалками».

В Краснотурьинске гаишники «передали» женщину коллегам – до роддома ее сопровождал уже экипаж ДПС Краснотурьинска, Алексей Кишмерешкин и Иван Вощенков. «Благодаря слаженным действиям и профессионализму сотрудников Госавтоинспекции Серова и Краснотурьинска, женщина своевременно была доставлена в родильное отделение, где вскоре после прибытия родился здоровый мальчик», – сообщили в пресс-службе облГАИ.

Выяснилось, что у женщины это четвертые роды. У нее уже есть трое детей – 12, 10 и 3 лет, отец детей находится в зоне СВО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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