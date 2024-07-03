В Камышловском районе утонул мужчина. Его тело нашли спустя сутки

В реке Ляга в Камышловском муниципальном районе утонул мужчина. Он отправился купаться 1 июля и пропал. Поисками занимались спасатели и сотрудники полиции. Вчера тело утонувшего было обнаружено в реке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, по заключению Роспотребнадзора, в Свердловской области нет ни одного водоема, безопасного для купания. МЧС одобрило семь оборудованных пляжей, где можно отдыхать. Чтобы избежать трагедии на воде, спасатели советуют купаться только в трезвом виде, не нырять в непроверенных местах, не заплывать за буйки и обязательно следить за купающимися детьми.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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