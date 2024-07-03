Раскрыты подробности работы делегации ОАЭ на «Иннопроме»

Меньше недели осталось до открытия промышленной выставки-форума «Иннопром», партнером которой в этой году выступают Объединенные Арабские Эмираты. В правительстве Свердловской области раскрыли некоторые подробности визита арабских партнеров.

Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции, сообщил, что делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Аль-Джабер. Вместе с ним на Урал приедут более 100 бизнесменов и представителей правительства государства. Экспозиция ОАЭ займет 1000 кв м, на ней будет представлена продукция более 30 компаний в сфере логистики, IT, медицины, фармацевтики, энергетики.

Кроме того, прямо на стенде ОАЭ представят масштабную культурную программу. Например, обычные посетители смогут ознакомиться с техникой росписи хной, а также арабскими традициями приготовления и подачи кофе.

По словам Олега Александрина, языковый барьер не помешает деловой программе. Часть переводчиков приедет вместе с делегацией, причем некоторые из них принадлежат к многочисленной диаспоре выходцев из СССР, живущей в Эмиратах. Кроме того, в УрФУ тоже готовят специалистов по востоковедению со знанием арабского языка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube