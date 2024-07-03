Самая большая школа в Екатеринбурге уже готова на 90%

В микрорайоне Уктус строят самую большую школу города площадью 30 тысяч квадратных метров. Здание достроено уже на 90%, поэтому уже в сентябре здесь будут учиться дети.

По словам заместителя Главы Екатеринбурга Рустама Галямова, по контракту школу должны были сдать в августе 2025 года, но строительство идет опережающими темпами, поэтому уже через месяц объект будет введен в эксплуатацию. «Школа рассчитана на 1500 детей. Объект площадью 30 тысяч квадратных метров уникален тем, что здесь находится 6 спортзалов, огромный актовый зал, огромная библиотека, развитая спортивная инфраструктура на открытом воздухе, красивые рекреации для детей. Это действительно очень хороший уникальный объект, который будет в копилке образовательных школ города Екатеринбурга. Техническая готовность – 90%, поэтому в ближайшие две недели уже пройдут комплексные испытания всех систем обеспечения», – отметил Рустам Галямов.

Кроме того, в школе будет скалодром, современные лаборатории, краны для питья и лифт для маломобильных. А снаружи детей будет радовать шикарный вид на набережную. Кстати, школа получила номер 300 в честь 300-летия уральской столицы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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